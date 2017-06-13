Более 1300 жителей Приангарья пострадали от укусов клещей

За неделю в Иркутской области за медпомощью по поводу укусов клещей обратилось 1377 человек, в том числе 293 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С начала сезона клещевой активности в Приангарья зарегистрировано 8294 пострадавших от укусов клещей. За аналогичный период 2016 года — 7422 человека пострадали от этих насекомых. Всего с начала сезона лабораторно подтвержден диагноз клещевой вирусный энцефалит у 8 человек, клещевой боррелиоз у 17 человек, клещевой киретсиоз — у 14.