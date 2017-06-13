Жительница Хабаровского края напала на пенсионерку и отобрала у нее сумку
В одном из садовых товариществ Амурского района ограбили 76-летнюю пенсионерку. На потерпевшую напала женщина.
В одном из садовых товариществ Амурского района ограбили 76-летнюю пенсионерку. На потерпевшую напала женщина.
Фигурантка отобрала у заявительницы сумку, в которой находилось более семи тысяч рублей. Позже выяснилось, что деньги злоумышленница потратила на алкоголь.
Полицейские задержали фигурантку. Сейчас 39-летняя женщина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на