Жительница Хабаровского края напала на пенсионерку и отобрала у нее сумку

Фигурантка отобрала у заявительницы сумку, в которой находилось более семи тысяч рублей. Позже выяснилось, что деньги злоумышленница потратила на алкоголь.

Полицейские задержали фигурантку. Сейчас 39-летняя женщина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.