Полиция гонялась по Омску за дорогим внедорожником «Ленд Крузер Прадо»

Вчера, 12 июня, сотрудники Госавтоинспецкции устроили погоню за очередным водителем, нарушившим правила дорожного движения. Отметим, нарушивший правила водитель ездил на дорогом джипе «Тойота Ленд Крузер Прадо».

Погоня началась на Левом берегу возле «Арены Омск», ее заметили местные жители. Сперва нарушитель пытался уйти от погони на парковках возле гипермаркета «Лента» и спортивной арены, причем не гнушался ездить по бордюрам. Затем, так и не оторвавшись, двинулся в сторону Нефтяников по посту 60-летия ВЛКСМ.

Многие горожане заметили приметный «Прадо», удиравший от полиции. По словам омичей, к преследовавшему экипажу полиции на подмогу пришли еще два. В соцсетях горожане пожаловались, что внедорожник мчался с такой скоростью, что едва не спровоцировал несколько аварий. Со слов свидетелей, за рулем были мужчина и женщина, причем у обоих совершенно невозмутимые лица, словно погони от полиции — часть их повседневной жизни.

Чем закончилась захватывающая погоня, поймали ли нарушителя, осталось неизвестным. Полиция Омска пока не прокомментировала инцидент.

Видеозапись с погоней можно посмотреть в паблике «ЧП Омск» (осторожно, присутствует ненормативная лексика!).