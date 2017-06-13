В сети появилось видео с места смертельного ДТП в Черемховском районе
Пострадавшим в аварии понадобилась помощь медиков.
Пострадавшим в аварии понадобилась помощь медиков.
В интернете очевидцы опубликовали видео с места аварии в Черемховском районе, в которой один человек погиб, еще трое пострадали.
ДТП случилось 11 июня около 15:30 около деревни Худорожкино. Как стало известно, водитель «Тойоты Хайс» не справился с управлением иномарки. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. По словам очевидцев, водитель скончался на месте происшествия, трое пассажиров пострадали.
Точные причины аварии выясняют автоинспекторы.