В сети появилось видео с места смертельного ДТП в Черемховском районе

В интернете очевидцы опубликовали видео с места аварии в Черемховском районе, в которой один человек погиб, еще трое пострадали.

ДТП случилось 11 июня около 15:30 около деревни Худорожкино. Как стало известно, водитель «Тойоты Хайс» не справился с управлением иномарки. В результате автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. По словам очевидцев, водитель скончался на месте происшествия, трое пассажиров пострадали.

Точные причины аварии выясняют автоинспекторы.