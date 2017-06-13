Пожары угрожают 20 районам Иркутской области
Чрезвычайно высокие классы пожарной опасности вновь регистрируются на территории Иркутской области.
Чрезвычайно высокие классы пожарной опасности вновь регистрируются на территории Иркутской области.
Как 12 июня 2017 года сообщила
Для обеспечения безопасности граждан, защиты населенных пунктов на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением
Информацию о нарушении норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области —