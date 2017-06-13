Пожары угрожают 20 районам Иркутской области

Как 12 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в большинстве районов ожидается чрезвычайная и высокая пожароопасность лесов. Высокий риск возникновения и развития пожаров сохраняется в Ольхонском, Иркутском, Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Черемховском, Боханском, Аларском, Усть-Удинском, Балаганском, Нукутском, Заларинском, Зиминском, Тулунском, Жигаловском, Качугском, Казачинско-Ленском, Усть-Кутском, Киренском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском районах.

Для обеспечения безопасности граждан, защиты населенных пунктов на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также любое использование открытого огня. С введением III-V классов пожарной опасности гражданам запрещено посещение лесов. Напомним, нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой административную ответственность.