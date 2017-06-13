В Алматы пьяный мужчина разбил зеркала и окна автобуса

Разгромить автобус пытался алматинцец, находившийся в нетрезвом состоянии, передает портал patrul.kz.

Неадекватный пассажир разбил зеркала и окно маршрутного автобуса № 79 в Алматы. Инцидент произошел с автобусом Yutong рядом с перекрестком пр. Абая-ул. Масанчи.

В салон на остановке вошел нетрезвый мужчина с банкой пива в руках. Через пару минут он уснул, и разлил пиво в салоне. Водитель решил высадить пьяного человека.

Однако, тот наотрез отказался покидать салон, и затеял драку.