Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
В Раде оценили стоимость введения визового режима с Россией
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
В Москве ответили Порошенко на «Прощай, немытая Россия»
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Нельзя никому, кроме супруги": Хворостовский о сложном кризисе
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
"Мы не хотели, чтоб так получилось": слова мамы Фриске
Ополченцы разбомбили штаб ВСУ в Красногоровке
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10Шестидневная война
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
08:26 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске осудили хирурга, бравшего деньги за бесплатные операции

Таким образом ему удалось заработать 213 тыс. рублей.

Хирурга, бравшего деньги с пациентов за бесплатные операции, осудили в Омске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему врачу хирургического отделения БУЗОО «ГБ № 17». Его признали виновным в совершении 18 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и трёх преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

С августа по ноябрь 2016 года хирург ввёл в заблуждение 21 пациента, которые страдали болезнями органов пищеварения и системы кровообращения. Медицинская помощь таким больным должна оказываться за счёт бюджета фонда ОМС региона.

Врач сообщил гражданам заведомо ложные сведения относительно порядка предоставления медицинских услуг, и сказал, что операции являются платными. В результате он получил от пациентов 213 тыс. рублей. Средства он потратил по своему усмотрению.

Свою вину в совершении преступления он признал, причинённый ущерб гражданам он добровольно возместил.

Октябрьский районный назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пора жарить шашлыки. Рецепты вкусных маринадов
Американские сенаторы накажут РФ за Крым и «агрессию в Сирии»
В ЕС призвали власти РФ освободить задержанных демонстрантов
Глава Пентагона шокирован низкой боеготовностью армии США
Аятолла назвал ложью слова о ведении США борьбы с терроризмом
Суд приговорил Навального к 30 суткам ареста
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
СМИ Турции сообщили о предполагаемых заказчиках убийства Карлова
Спорт
Мексика пропускает нелепый гол, Новая Зеландия бита Белоруссией Рассказываем о последних матчах соперников сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций
Авто
Огромный внедорожник BMW X7 покажут этой осенью Судя по всему, на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года BMW представит свой самый большой внедорожник
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов Семья знаменитого футболиста пополнилась сразу двумя детьми.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь