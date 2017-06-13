В Омске осудили хирурга, бравшего деньги за бесплатные операции

Хирурга, бравшего деньги с пациентов за бесплатные операции, осудили в Омске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему врачу хирургического отделения БУЗОО «ГБ № 17». Его признали виновным в совершении 18 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), и трёх преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

С августа по ноябрь 2016 года хирург ввёл в заблуждение 21 пациента, которые страдали болезнями органов пищеварения и системы кровообращения. Медицинская помощь таким больным должна оказываться за счёт бюджета фонда ОМС региона.

Врач сообщил гражданам заведомо ложные сведения относительно порядка предоставления медицинских услуг, и сказал, что операции являются платными. В результате он получил от пациентов 213 тыс. рублей. Средства он потратил по своему усмотрению.

Свою вину в совершении преступления он признал, причинённый ущерб гражданам он добровольно возместил.

Октябрьский районный назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.