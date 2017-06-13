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08:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Крупное ДТП унесло четыре жизни в Приморье (видео)

Столкновение трех автомобилей на 33 км автодороги «с. Осиновка — с. Рудная Пристань» стало причиной гибели четырех человек в Приморье. Об этом сообщает ИА «Дейта».

Установлено, что 37-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Rush двигалась со стороны города Арсеньева в направлении города Владивостока. При прохождении 33 км автодороги «с. Осиновка — с. Рудная Пристань» автомобилистка не справилась с управлением и совершила выезд на полосу встречного движения с последующим касательным столкновением с автомобилем Toyota Ipsum, двигавшимся в попутном направлении, а также автомобилем Ваз-2106, двигавшимся во встречном направлении.

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В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека: водитель автомобиля Toyota Rush, 37-летняя женщина; водитель автомобиля Ваз-2106, 30-летний мужчина; пассажиры Ваз-2106, 28-летний мужчина и 7-летний мальчик.

Один человек, 30-летняя женщина-пассажир Ваз-2106, — госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

На момент ДТП стаж вождения водителя Toyota Rush составил 5 лет, водителя Toyota Ipsum — 16 лет, водителя Ваз-2106 — 8 лет.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Примечательно, что ранее в СМИ была озвучена иная версия происшествия, согласно которой виновником ДТП стал водитель ВАЗа, который по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с иномаркой.

Как стало известно ИА «Дейта» за рулем автомобиля Toyota Rush была начальник управления экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа Ирина Блажиевская. После ДТП она была доставленная в больницу, где позднее скончалась.

Улугбек Тимуридов.

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