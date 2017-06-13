В Башкирии внедорожник попал под поезд

Об этом сообщили очевидцы в группе «БашДТП» Instagram и поделились фотографиями.

Отмечается, что грузовой поезд протащил автомобиль около ста метров от переезда. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.