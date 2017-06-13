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10:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии внедорожник попал под поезд

УФА, 13 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане внедорожник «Нива» попал под движущийся поезд. Инцидент произошел днем 12 июня на железнодорожной ветке Сибай — Уфа (перегон Белорецк-Укшук).

Об этом сообщили очевидцы в группе «БашДТП» Instagram и поделились фотографиями.

Отмечается, что грузовой поезд протащил автомобиль около ста метров от переезда. По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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