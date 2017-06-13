В ГИБДД рассказали подробности ДТП с автобусом и грузовиком под Ялтой

Как сообщалось, в понедельник утром на улице Южнобережное шоссе в районе пос. Массандра произошло ДТП участием автобуса «Эталон», в котором находилось 27 человек, и грузовой «ГАЗели» с двумя пассажирами в салоне.

«37-летний водитель автомобиля ГАЗель, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Ялты, совершил столкновение с двигающимся спереди в попутном направлении автобусом “БАЗ А-07923” под управлением 49-летнего водителя, в результате чего автобус опрокинулся. Водитель автомобиля “ГАЗель” продолжил движение с последующим наездом на электроопору и опрокидыванием», — рассказали в Госавтоинспекции.

При ДТП пострадали шесть пассажиров автобуса. По информации ГИБДД, это два девятилетних ребенка и четверо взрослых. У одного из детей диагностированы рваные раны обеих рук и ссадины лица, у второго — перелом ключицы, ушибы мягких тканей. У остальных пассажиров ушибы, раны головы, ребер. Один из пассажиров получил в аварии перелом костей таза, у него травматический шок.