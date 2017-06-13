Следователи обнаружили арсенал оружия в сарае стрелка в Кратово

Следователи обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в сарае Игоря Зенкова, который вечером 10 июня расстрелял четырех человек в подмосковном поселке Кратово. Подробности расследования этого уголовного дела опубликованы на сайте Следственного комитета России (СКР).

В том числе — японскую винтовку времен Первой и Второй мировых войн «Арисака», американскую «Пибоди Мартини» и русскую винтовку Мосина.

Также в сарае нашли сигнальный пистолет «Вальтер», обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина, а также гранаты, несколько мин, магазины и гильзы от артиллерии.

Также в сарае нашли сигнальный пистолет «Вальтер», обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина, а также гранаты, несколько мин, магазины и гильзы от артиллерии.

Следователи пока приостановили осмотр пепелища. ​Сотрудники правоохранительных органов допросили соседей, которые утверждают, что у них не было конфликтов со стрелком. На него также не поступало жалоб.

Следователи нашли две предсмертные записки Зенкова, их содержание пока не разглашаются в интересах следствия. Для установления причин случившегося следователи проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу стрелка. ​

СК уже сообщал, что во время стрельбы Зенков использовал оружие старых образцов. Часть оружия нападавший привез из командировки в Чечню. У мужчины не было разрешения на хранение оружия.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уже сообщал, что в вещах мужчины была обнаружена предсмертная записка, автор которой жаловался на непростые взаимоотношения с соседями. Следствие будет проводить экспертизу почерка.

Операция по задержанию стрелка в Кратово длилась несколько часов. В ходе нее четыре бойца сил специального назначения получили ранения.