Следователи обнаружили арсенал оружия в сарае стрелка в Кратово
В сарае стрелка из Кратово нашли три винтовки, среди них — японскую винтовку «Арисака», а также
В сарае стрелка из Кратово нашли три винтовки, среди них — японскую винтовку «Арисака», а также
Следователи обнаружили арсенал оружия и боеприпасов в сарае Игоря Зенкова, который вечером 10 июня расстрелял четырех человек в подмосковном поселке Кратово. Подробности расследования этого уголовного дела опубликованы на сайте Следственного комитета России (СКР).
В том числе — японскую винтовку времен Первой и Второй мировых войн «Арисака», американскую «Пибоди Мартини» и русскую винтовку Мосина.
Следователи пока приостановили осмотр пепелища. Сотрудники правоохранительных органов допросили соседей, которые утверждают, что у них не было конфликтов со стрелком. На него также не поступало жалоб.
Следователи нашли две предсмертные записки Зенкова, их содержание пока не разглашаются в интересах следствия. Для установления причин случившегося следователи проведут посмертную
СК уже сообщал, что во время стрельбы Зенков использовал оружие старых образцов. Часть оружия нападавший привез из командировки в Чечню. У мужчины не было разрешения на хранение оружия.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уже сообщал, что в вещах мужчины была обнаружена предсмертная записка, автор которой жаловался на непростые взаимоотношения с соседями. Следствие будет проводить экспертизу почерка.
Операция по задержанию стрелка в Кратово длилась несколько часов. В ходе нее четыре бойца сил специального назначения получили ранения.