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10:54 (мск), источник: РИА Новости

На вокзале в Мюнхене произошла стрельба

БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. На вокзале в Мюнхене произошла стрельба, передает телеканал N24.

По данным СМИ, мужчина выстрелил в женщину-полицейскую при проверке документов в поезде. Она тяжело ранена, пострадали еще несколько человек.

Полиция Мюнхена подтвердила, что в результате стрельбы в поезде ранены три человека, в том числе сотрудница полиции. Нападавшего задержали, он также ранен.

Стрельба произошла на станции «Унтенфоринг» (Unterföhring). Городское железнодорожное сообщение приостановлено, городской вокзал оцеплен.

«По данным полиции, речь не идет о террористическом акте», — передала телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Генеральное консульство России в Мюнхене находится на связи с полицией города и проверяет информацию о стрельбе на центральном вокзале, рассказали РИА Новости в дипмиссии.

Комментарии
1
Alex Heavy
Вы знаете что натворили? - когда Путин высказал эту фразу, многие подумали, что война их не коснётся, и что теперь?
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