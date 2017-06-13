На вокзале в Мюнхене произошла стрельба
БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. На вокзале в Мюнхене произошла стрельба, передает телеканал N24.
БЕРЛИН, 13 июн — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. На вокзале в Мюнхене произошла стрельба, передает телеканал N24.
По данным СМИ, мужчина выстрелил в
Полиция Мюнхена подтвердила, что в результате стрельбы в поезде ранены три человека, в том числе сотрудница полиции. Нападавшего задержали, он также ранен.
Стрельба произошла на станции «Унтенфоринг» (Unterföhring). Городское железнодорожное сообщение приостановлено, городской вокзал оцеплен.
Генеральное консульство России в Мюнхене находится на связи с полицией города и проверяет информацию о стрельбе на центральном вокзале, рассказали РИА Новости в дипмиссии.