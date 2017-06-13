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11:41 (мск), источник: Интерфакс

Более 250 человек задействованы в поисках мальчика, пропавшего около водоема в Свердловской области

Екатеринбург. 13 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — За три дня поисков четырехлетнего ребенка, потерявшегося в районе Рефтинского водохранилища в Свердловской области, наземной группировкой и с воздуха обследовано более 150 кв. км, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону во вторник.

«Сегодня в поисковой операции задействованы более 250 человек (полиция, Росгвардия, МЧС и добровольцы из числа охотников), более 20 единиц техники», — говорится в сообщении.

Водолазы службы спасения во вторник вновь обследуют берег водоема и болотистую местность в районе ЛЭП.

Отмечается, что в поисках задействованы кинологические расчеты и беспилотники МЧС и Росгвардии. Также в поисках принимают участие спасатели и курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

«Пока будут хоть малейшие шансы найти ребенка, масштабная спасательная операция будет продолжаться», — подчеркивается в пресс-релизе.

информация об исчезновении четырехлетнего мальчика поступила 10 июня от его отца, жителя поселка Рефтинский. Семья выехала на берег местного водоема, чтобы отдохнуть на природе. Отец отправился за дровами для костра, взяв сына с собой, а мать осталась на берегу. Через некоторое время мальчик попросился к маме, и отец отпустил его одного, поскольку расстояние было небольшим, около 100 метров. Однако вернувшись к жене, он не обнаружил сына.

Следственные органы СК РФ по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Для выяснения обстоятельств дела была организована масштабная поисковая операции с участием СКР, МЧС полиции и волонтеров.

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