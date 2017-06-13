Суд признал экс-главу ФСИН Реймера виновным в мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) виновным по делу о махинациях при госзакупках электронных браслетов для подследственных. Такое решение приняла судья Елена Аверченко, которая во вторник, 13 июня, начала оглашать приговор по делу, передает корреспондент РБК из зала заседаний. ​Экс-подчиненные Реймера Николай Криволапов и Виктор Определенов также признаны виновными.

Представитель ФСИН, выступавший на суде, говорил об ущербе в 3,4 млрд руб. Ведомство подало к подсудимым иск на всю эту сумму.

В результате действий Реймера электронные браслеты приобретались по завышенной цене у единственного предприятия — НПО «Мета», директор которого Николай Мартынов делил с руководителем ФСИН выручку. Чтобы легализовать закупку у НПО «Мета», которая не была возможна по закону, руководство ФСИН пролоббировало поправки в законодательство и создало посредническую структуру — ФГУП «ЦИТОС», заявляли следователи.

По версии гособвинения, в результате 2,3 млрд руб. из бюджета пошли на цели, не связанные с функциями ФСИН, из них 1,3 млрд были похищены. 140 млн руб. Реймер успел получить в качестве взятки. Представитель прокуратуры в ходе прений сторон просила для Реймера девять лет колонии и 1 млрд руб. штрафа.