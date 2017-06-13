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11:38 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске поймали продавца поддельных автосигнализаций

Мужчина продавал электронные устройства в 2 раза дешевле, чем официальный поставщик.

Красноярские полицейские выявили факт реализации поддельных автомобильных сигнализаций. Находчивый мужчина продавал контрафактные автосигнализации известной фирмы, название которой не уточняется, по заниженной стоимости — практически в 2 раза дешевле, чем у официального поставщика.

Автомобильные сигнализации он распространял через группу в социальной сети. Об этом узнал производитель автомобильных охранных систем. Он и заявил в полицию о реализации подделки продукции. «Из незаконного оборота стражи порядка изъяли 5 единиц продукции с признаками контрафакта и направили на экспертизу, которая показала, что изъятое — подделка. Общая стоимость партии составила более 17 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

В отношении нарушителя возбудили административное дело по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака». Злоумышленнику может грозить до 10 тыс. рублей штрафа.

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