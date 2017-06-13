Пассажир хабаровской маршрутки пострадал в аварии

Во вторник утром в поселке имени Горького получил существенные травмы пассажир маршрутного такси. Недалеко от школы № 66 «Газель» врезалась в попутный микроавтобус, сообщает портал «Губерния».

Автобус 88-го маршрута двигался в сторону центра города. Все 18 сидячих мест в салоне были заняты, некоторые пассажиры ехали стоя. Во время экстренного торможения люди начали падать. Пострадал 33-летний мужчина, в больницу его увезли с травмами головы и плеча.

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