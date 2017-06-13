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11:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Пассажир хабаровской маршрутки пострадал в аварии

Водитель «Газели» врезался в микроавтобус.

Источник: Губерния онлайн

Во вторник утром в поселке имени Горького получил существенные травмы пассажир маршрутного такси. Недалеко от школы № 66 «Газель» врезалась в попутный микроавтобус, сообщает портал «Губерния».

Автобус 88-го маршрута двигался в сторону центра города. Все 18 сидячих мест в салоне были заняты, некоторые пассажиры ехали стоя. Во время экстренного торможения люди начали падать. Пострадал 33-летний мужчина, в больницу его увезли с травмами головы и плеча.

В «Мазде Бонго Френди» ехала семейная пара, супруги остались невредимы.

48-летний водитель «Газели» не хотел признавать свою ошибку. Из-за наличия пострадавших в обстоятельствах этой аварии будет разбираться отдел дознания. Виновником почти наверняка признают шофера «Газели» — он не соблюдал безопасную дистанцию.

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