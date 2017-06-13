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16:14 (мск), источник: Новая Кубань

СКЖД признала Краснодарский край аварийно-опасным регионом

В текущем году на кубанских железных дорогах произошло 5 ДТП.

Краснодар. 13 июня — Новая Кубань. СКЖД начинает реализацию программы по повышению безопасности движения на переездах. На эти цели направлено 70 млн рублей.

На Северо-Кавказских железных дорогах запланирован капитальный ремонт десяти переездов, также будут установлены заграждения, оборудуют резинокордовые настилы и т. д.

По данным комиссии СКЖД с начала года на железнодорожных переездах Северного Кавказа произошло 19 ДТП, в результате которых погибли 3 человека и 14 пострадали. Больше всего авария случилось в Дагестане (6), Краснодарский край на втором месте. Здесь зафиксированы 5 дорожно-транспортных происшествий.

Преимущественно аварии происходят из-за нарушающих ПДД водителей, которые преодолевают переезд на запрещающий сигнал светофора.

Первый заместитель начальника СКЖД Алексей Черняев считает, что необходимо ужесточить ответственность за подобные нарушения на законодательном уровне.

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