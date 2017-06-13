СКЖД признала Краснодарский край аварийно-опасным регионом
В текущем году на кубанских железных дорогах произошло 5 ДТП.
В текущем году на кубанских железных дорогах произошло 5 ДТП.
Краснодар. 13 июня — Новая Кубань. СКЖД начинает реализацию программы по повышению безопасности движения на переездах. На эти цели направлено 70 млн рублей.
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По данным комиссии СКЖД с начала года на железнодорожных переездах Северного Кавказа произошло 19 ДТП, в результате которых погибли 3 человека и 14 пострадали. Больше всего авария случилось в Дагестане (6), Краснодарский край на втором месте. Здесь зафиксированы 5
Преимущественно аварии происходят
Первый заместитель начальника СКЖД Алексей Черняев считает, что необходимо ужесточить ответственность за подобные нарушения на законодательном уровне.