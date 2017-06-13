В колонии умер организатор убийства Политковской, сообщил источник
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Умер
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Умер
«Гайтукаев скончался в колонии», — сказал собеседник агентства, пояснив, что мужчина страдал рядом болезней.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Известную журналистскими расследованиями Политковскую застрелили в подъезде своего дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли.
Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и