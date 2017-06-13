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12:49 (мск), источник: РИА Новости

В колонии умер организатор убийства Политковской, сообщил источник

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Умер Лом-Али Гайтукаев, пожизненно осужденный за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник: РИА Новости

«Гайтукаев скончался в колонии», — сказал собеседник агентства, пояснив, что мужчина страдал рядом болезней.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Известную журналистскими расследованиями Политковскую застрелили в подъезде своего дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства не нашли.

Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения.

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