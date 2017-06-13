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13:40 (мск), источник: Интерфакс

ФСИН подтвердила смерть в колонии фигуранта дела об убийстве Политковской

По некоторым данным, у осужденного на пожизненный срок Лом-Али Гайтукаева были серьезные проблемы со здоровьем.

Источник: Интерфакс

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — В Вологодской области в исправительной колонии № 5 скончался Лом-Али Гайтукаев, осужденный по обвинению в причастности к убийству журналистки Анны Политковской, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального УФСИН.

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«Да, это правда. Он (Лом-Али Гайтукаев — ИФ) скончался», — сказала начальник пресс-службы УФСИН по Вологодской области Инна Македонская.

По данным информированного источника, Гайтукаев страдал хроническим заболеванием.

Ранее в «Новой газете», где работала Политковская, заявили, что узнали о смерти Гайтукаева из СМИ и проверяют эту информацию. Заместитель главного редактора Сергей Соколов отметил, что знал о проблемах со здоровьем осужденного. «По нашей информации, у него были серьезные проблемы с внутренними органами, и он постоянно курсировал между колонией для пожизненно осужденных и тюремной больницей», — сказал Соколов.

Комментируя предположения родственников Гайтукаева о том, что он скончался от телесных повреждений, замглавреда «Новой газеты» не исключил и такого сценария. «Информации из колоний для пожизненно осужденных практически не бывает, но исключать ничего нельзя», — сказал он. По его словам, известно, что еще до приговора Гайтукаев имел серьезные конфликты с криминальными авторитетами.

Дело об убийстве Политковской

Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве, на Лесной улице. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала профессиональная деятельность Политковской.

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В октябре 2011 года главное обвинение в убийстве Политковской было предъявлено Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. По версии следствия, в июле 2006 года Гайтукаев получил от неустановленного лица заказ на убийство журналистки. Как считают правоохранительные органы, Гайтукаев и Хаджикурбанов стали организаторами преступления, Ибрагим и Джабраил Махмудовы вели наблюдение за Политковской, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства.

Мосгорсуд 14 декабря 2012 года приговорил экс-милиционера Дмитрия Павлюченкова к 11 годам колонии строгого режима за организацию убийства журналистки. Он полностью признал вину, заключил сделку со следствием и дал показания против других фигурантов дела, став ключевым свидетелем обвинения.

Мосгорсуд 9 июня 2015 года назначил Гайтукаеву и Рустаму Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, Ибрагиму Махмудову — 12 лет, Джабраилу Махмудову — 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода) и бывшему полицейскому Сергею Хаджикурбанову — 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Заказчика убийства установить так и не удалось.

Комментарии
1
А Б
Смерть Гайтукаева лишила правоохранительные органы возможности выяснить, рано или поздно, кто же являлся истинным заказчиком убийства Политковской. Очевидно, кому-то очень не хотелось, чтобы имя заказчика преступления стало известно. В связи с этим логически следует вывод о заинтересованности этого лица (лиц) в смерти Гайтукаева.
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8 октября 2016© Ньюстюб
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