ФСИН подтвердила смерть в колонии фигуранта дела об убийстве Политковской

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — В Вологодской области в исправительной колонии № 5 скончался Лом-Али Гайтукаев, осужденный по обвинению в причастности к убийству журналистки Анны Политковской, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального УФСИН.

«Да, это правда. Он (Лом-Али Гайтукаев — ИФ) скончался», — сказала начальник пресс-службы УФСИН по Вологодской области Инна Македонская.

По данным информированного источника, Гайтукаев страдал хроническим заболеванием.

Ранее в «Новой газете», где работала Политковская, заявили, что узнали о смерти Гайтукаева из СМИ и проверяют эту информацию. Заместитель главного редактора Сергей Соколов отметил, что знал о проблемах со здоровьем осужденного. «По нашей информации, у него были серьезные проблемы с внутренними органами, и он постоянно курсировал между колонией для пожизненно осужденных и тюремной больницей», — сказал Соколов.

Комментируя предположения родственников Гайтукаева о том, что он скончался от телесных повреждений, замглавреда «Новой газеты» не исключил и такого сценария. «Информации из колоний для пожизненно осужденных практически не бывает, но исключать ничего нельзя», — сказал он. По его словам, известно, что еще до приговора Гайтукаев имел серьезные конфликты с криминальными авторитетами.

Дело об убийстве Политковской

Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве, на Лесной улице. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала профессиональная деятельность Политковской.