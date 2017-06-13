ФСИН подтвердила смерть в колонии фигуранта дела об убийстве Политковской
По некоторым данным, у осужденного на пожизненный срок
По некоторым данным, у осужденного на пожизненный срок
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — В Вологодской области в исправительной колонии № 5 скончался
«Да, это правда. Он (Лом-Али Гайтукаев — ИФ) скончался», — сказала начальник
По данным информированного источника, Гайтукаев страдал хроническим заболеванием.
Ранее в «Новой газете», где работала Политковская, заявили, что узнали о смерти Гайтукаева из СМИ и проверяют эту информацию. Заместитель главного редактора Сергей Соколов отметил, что знал о проблемах со здоровьем осужденного. «По нашей информации, у него были серьезные проблемы с внутренними органами, и он постоянно курсировал между колонией для пожизненно осужденных и тюремной больницей», — сказал Соколов.
Комментируя предположения родственников Гайтукаева о том, что он скончался от телесных повреждений, замглавреда «Новой газеты» не исключил и такого сценария. «Информации из колоний для пожизненно осужденных практически не бывает, но исключать ничего нельзя», — сказал он. По его словам, известно, что еще до приговора Гайтукаев имел серьезные конфликты с криминальными авторитетами.
Дело об убийстве Политковской
Обозреватель «Новой газеты» Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве, на Лесной улице. Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала профессиональная деятельность Политковской.
В октябре 2011 года главное обвинение в убийстве Политковской было предъявлено
Мосгорсуд 14 декабря 2012 года приговорил
Мосгорсуд 9 июня 2015 года назначил Гайтукаеву и Рустаму Махмудову наказание в виде пожизненного лишения свободы, Ибрагиму Махмудову — 12 лет, Джабраилу Махмудову — 14 лет (позднее Верховный суд снизил наказание на полгода) и бывшему полицейскому Сергею Хаджикурбанову — 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Заказчика убийства установить так и не удалось.