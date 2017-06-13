Из Петербурга за границу незаконно переправили топливо на 107 миллионов

Как только товар оказался за пределами России, коммерсант продал его иностранной компании.

Как сообщает управление на транспорте МВД по СЗФО 13 июня, дело о контрабанде топлива завершено и передано в суд. По версии следствия, столичный предприниматель через подконтрольную ему фирму переправил за рубеж топливо на 107 миллионов рублей. Так как по документам оно предназначалось для возврата рыболовецких судов, находящихся на промысле, в Россию, фирма была освобождена от уплаты таможенных платежей на сумму 43,5 миллиона. Кроме того, обвиняемый смог возместить экспортный НДС, а это еще 18,5 миллиона. В итоге, топливо было продано другому государству. Так как рыболовецкие суда в Россию не вернулись, в январе 2016 года началось расследование.

Сейчас бизнесмен из Москвы обвиняется в мошенничестве, контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей. Директор компании, от лица которой были подписаны все документы, также находится под следствием за мошенничество.

Напомним, по подобным схемам топливо продается за рубеж не впервые. В Петербурге до сих пор продолжается расследование уголовного дела о контрабанде горючего якобы для рыболовецких судов на 95 миллионов.