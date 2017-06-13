В Калачевском районе задержали молодых людей, напавших на таксиста

Злоумышленники воспользовались тем, что водитель автомобиля потерял сознание, вытолкали его из салона и скрылись на этой же машине. Очнувшись, мужчина обратился в полицию.

В ходе введенного плана «Перехват» полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в преступлении. Ими оказались трое ранее судимых жителей города Волгограда в возрасте 37, 36 и 27 лет, которые приехали к своему знакомому в гости. Машина ВАЗ-2106 в технически исправном состоянии возвращена владельцу.

Следователями возбуждено уголовное дело. За угон автомобиля подозреваемым может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.