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17:49 (мск), источник: РИАЦ

В Калачевском районе задержали молодых людей, напавших на таксиста

Трое молодых людей сели в такси в состоянии алкогольного опьянения. За отказ везти их из Калача в Волгоград один из клиентов нанес таксисту удар по голове.

Источник: РИАЦ

Злоумышленники воспользовались тем, что водитель автомобиля потерял сознание, вытолкали его из салона и скрылись на этой же машине. Очнувшись, мужчина обратился в полицию.

В ходе введенного плана «Перехват» полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в преступлении. Ими оказались трое ранее судимых жителей города Волгограда в возрасте 37, 36 и 27 лет, которые приехали к своему знакомому в гости. Машина ВАЗ-2106 в технически исправном состоянии возвращена владельцу.

Следователями возбуждено уголовное дело. За угон автомобиля подозреваемым может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.

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