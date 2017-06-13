На электроподстанции во Львовской обл. 30-летний мужчина погиб от удара током

Предварительно установлено, что мужчина погиб из-за поражения электротоком. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

«Правоохранители выяснили, что погибший — 30-летний житель одного из сел района. Вероятной причиной смерти мужчины стало поражение электротоком», — говорится в сообщении.

Тело погибшего направлено на экспертное исследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось ранее, 11 июня, в Кременчуге Полтавской области 23-летний военнослужащий сгорел от удара током на железнодорожной станции.