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16:12 (мск), источник: 112.ua

На электроподстанции во Львовской обл. 30-летний мужчина погиб от удара током

Во Львовской области в Бродовское отделение полиции 12 июня около 17:00 поступило сообщение о том, что на территории электроподстанции обнаружили тело мужчины.

Предварительно установлено, что мужчина погиб из-за поражения электротоком. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

«Правоохранители выяснили, что погибший — 30-летний житель одного из сел района. Вероятной причиной смерти мужчины стало поражение электротоком», — говорится в сообщении.

Тело погибшего направлено на экспертное исследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось ранее, 11 июня, в Кременчуге Полтавской области 23-летний военнослужащий сгорел от удара током на железнодорожной станции.

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