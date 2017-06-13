На электроподстанции во Львовской обл. 30-летний мужчина погиб от удара током
Во Львовской области в Бродовское отделение полиции 12 июня около 17:00 поступило сообщение о том, что на территории электроподстанции обнаружили тело мужчины.
Во Львовской области в Бродовское отделение полиции 12 июня около 17:00 поступило сообщение о том, что на территории электроподстанции обнаружили тело мужчины.
Предварительно установлено, что мужчина погиб
«Правоохранители выяснили, что погибший — 30-летний житель одного из сел района. Вероятной причиной смерти мужчины стало поражение электротоком», — говорится в сообщении.
Тело погибшего направлено на экспертное исследование. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Как сообщалось ранее, 11 июня, в Кременчуге Полтавской области 23-летний военнослужащий сгорел от удара током на железнодорожной станции.