Челябинец пострадал в ДТП на крымском серпантине
Экскурсионный автобус, в котором ехал южноуралец, столкнулся с грузовой «Газелью» близ поселка Массандра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Экскурсионный автобус, в котором ехал южноуралец, столкнулся с грузовой «Газелью» близ поселка Массандра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Обе машины перевернулись. Газель перевозила концертное оборудование, а вот в салоне автобуса находились 27 человек.
Как сообщает «Российская газета», пострадали туристы из пяти регионов России: Москвы, Челябинска, Нижневартовска, Пензенской области и Республики Коми. Шесть из них с серьезными травмами госпитализированы в больницу Ливадии.