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22:09 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинец пострадал в ДТП на крымском серпантине

Экскурсионный автобус, в котором ехал южноуралец, столкнулся с грузовой «Газелью» близ поселка Массандра, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Обе машины перевернулись. Газель перевозила концертное оборудование, а вот в салоне автобуса находились 27 человек.

Как сообщает «Российская газета», пострадали туристы из пяти регионов России: Москвы, Челябинска, Нижневартовска, Пензенской области и Республики Коми. Шесть из них с серьезными травмами госпитализированы в больницу Ливадии.

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