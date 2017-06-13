Челябинец пострадал в ДТП на крымском серпантине

Обе машины перевернулись. Газель перевозила концертное оборудование, а вот в салоне автобуса находились 27 человек.

Как сообщает «Российская газета», пострадали туристы из пяти регионов России: Москвы, Челябинска, Нижневартовска, Пензенской области и Республики Коми. Шесть из них с серьезными травмами госпитализированы в больницу Ливадии.