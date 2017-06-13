Стали известны имена задержанных в ходе спецоперации в Алматы членов ОПГ

«30 мая 2017 года органами досудебного расследования задержаны Д. Байгабатов, А. Яхьяров, Б. Касабеков, Т. Кенебаев, Ш. Худавадиев, Ч. Жархабеков, С. Джалелов, Б. Байсалбаев, И. Кабирова, Б. Арунова, М. Зайнаудина, И. Абдрахманова, Р. Рамазан, Д. Шайдулла, Т. Ерланова, Т. Сулейменова. 1 июня 2017 года был задержан А. Казаневский», — сообщили в суде.

Органами предварительного следствия 15 подозреваемым лицам вменяется обвинение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 262 частью 2 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), статьей 287 частью 5 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные преступной группой).

30 мая текущего года КНБ РК совместно с МВД РК в Алматы проведена масштабная спецоперация по пресечению деятельности организованного преступного сообщества, занимавшегося вымогательством денежных средств с предпринимателей, организацией каналов контрабанды через государственную границу РК из КНР, убийствами, похищениями людей и другими общеуголовными преступлениями.

Один из задержанных, Касабекова, являлся начальником Ауэзовского УВД города Алматы.