В Нижнекамском районе спасатели вытащили из Камы тело 32-летнего мужчины

Труп мужчины был обнаружен возле насосной станции в поселке Красный Ключ. Информация о происшествии поступила на единый номер вызова экстренных служб 112. По предварительным данным, мужчина распивал на берегу Камы спиртное. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он свалился в воду и получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работали сотрудники полиции, сотрудник ГИМС и спасатели Нижнекамского района.

Причины происшествия устанавливаются.