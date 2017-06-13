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17:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нижнекамском районе спасатели вытащили из Камы тело 32-летнего мужчины

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе спасатели вытащили из реки Камы тело мужчины, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Труп мужчины был обнаружен возле насосной станции в поселке Красный Ключ. Информация о происшествии поступила на единый номер вызова экстренных служб 112. По предварительным данным, мужчина распивал на берегу Камы спиртное. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он свалился в воду и получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работали сотрудники полиции, сотрудник ГИМС и спасатели Нижнекамского района.

Причины происшествия устанавливаются.

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