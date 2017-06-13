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17:37 (мск), источник: ЮГА.ру

Стали известны подробности ДТП, где погиб скульптор Аполлонов

Полиция сообщила подробности аварии, в результате которой погиб краснодарский скульптор Александр Аполлонов.

Источник: ЮГА.ру

Авария произошла 11 июня около 22:00 на трассе поселок Верхнебаканский — Краснодар. По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем Chevrolet при повороте налево не уступила дорогу Lada Priora и врезалась в нее, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На месте ДТП погиб пассажир отечественного автомобиля — Аполлонов. С травмами в больницу доставили водителя и пассажирку Lada. Водитель Chevrolet обратилась за медицинской помощью на следующий день после аварии. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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