Нижегородец подозревается в покушении на убийство автомобилиста из-за ссоры на бензозаправке

Следователи полагают, что происшествие произошло вечером 8 июня текущего года около дома в дер. Кадницы Кстовского района. Подозреваемый 68-летний мужчина выстрелил дробью из обреза ружья в живот 57-летнему потерпевшему. Его госпитализировали в районную больницу, где оказали помощь, благодаря которой он оказался жив.

В настоящее время следователи установили, что за несколько дней до этого на автозаправочной станции в пос. Запрудное Кстовского района между фигурантами произошел конфликт: потерпевший, управляя автомобилем Renault, опередил подозреваемого, который находился в Audi, и занял место на бензоколонке. В результате между водителями произошла ссора, в ходе которой они оскорбили друг друга. Из-за этого 8 июня подозреваемый, встретив на дороге обидчика, последовал за ним до дер. Кадницы, где и совершил преступление.

В настоящее время в отношении 68-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В СУ СК отметили, что ранее он был неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.