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17:31 (мск), источник: Actualitati.md

На одной из столичных улиц в реку Бык сливают промышленное масло

Пользователи социальных сетей активно обсуждают опубликованное в интернете видео, на котором заснят процесс загрязнения реки Бык.

Автор ролика отмечает, что виновниками инцидента могут быть железнодорожное депо или военная академия.

«Масло с поездов сливается прямо в речку. Специфический запах присутствует. Пленка на воде видна», — отметил очевидец.

Мужчина отметил, что жирный налет серьезно сказывается на состоянии растительности.

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