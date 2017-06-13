На одной из столичных улиц в реку Бык сливают промышленное масло
Пользователи социальных сетей активно обсуждают опубликованное в интернете видео, на котором заснят процесс загрязнения реки Бык.
Пользователи социальных сетей активно обсуждают опубликованное в интернете видео, на котором заснят процесс загрязнения реки Бык.
Автор ролика отмечает, что виновниками инцидента могут быть железнодорожное депо или военная академия.
«Масло с поездов сливается прямо в речку. Специфический запах присутствует. Пленка на воде видна», — отметил очевидец.
Мужчина отметил, что жирный налет серьезно сказывается на состоянии растительности.