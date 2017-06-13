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19:09 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На МКАД груженый «МАЗ» снес 40 метров ограждения

Грузовик с прицепом на МКАД ушел в неуправляемый занос и повредил ограждение днем 13 июня, сообщила корреспонденту sb.by официальный представитель ОГАИ Московского РУВД Любовь Трепашко.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Примерно в 14.30 МАЗ с прицепом двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Громова. 51-летний водитель утверждает, что ехал со скоростью 70 км/ч, но, когда резко пошел дождь, не смог удержать грузовик, — рассказала она.

В результате тяжелый МАЗ с прицепом, в котором было примерно 20 тонн груза, врезался в дорожное ограждение на обочине. Потом грузовик отбросило на барьер между внутренним и внешним кольцами МКАД. МАЗ пронесся через 3 встречные полосы и остановился в крайней правой, заняв часть обочины.

— Это почти чудо, что никто не пострадал. Сам водитель цел, не попали под колеса неуправляемого грузовика и встречные автомобили. Повреждены только 40 метров дорожного ограждения. У машины, принадлежащей предприятию в Гродненской области, отказала тормозная система. Мало того, самостоятельно уехать с места аварии автомобиль не смог. Тяжелый грузовик долго не удавалось убрать с МКАД, — добавила Любовь Трепашко.

В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать скоростной режим, выдерживать дистанцию и боковой интервал, принимать во внимание погоду и состояние проезжей части.

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