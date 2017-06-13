Дело по обвинению топ-менеджеров «Беларусбанка» поступило в суд
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Уголовное дело по обвинению двух
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Уголовное дело по обвинению двух
Фигуранты дела — первый зампред правления «Беларусбанка» Геннадий Господарик и замдиректора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями банка Анатолий Боровик. Оба подозреваются в получении взяток.
Господарик и Боровик были задержаны летом 2016 года, первый зампред попался на взятке, по информации КГБ, ее размер составил 14 тысяч долларов, а Боровик был задержан в рамках дела своего руководителя.
Дата начала слушания дела пока не называется.
В конце минувшего года был отправлен в отставку председатель правления «Беларусбанка» Сергей Писарик, причем новость об этом застала его прямо на рабочем месте. Позже Писарик выступил с открытым письмом в адрес коллег и клиентов банка, в котором сообщил, что его дальнейшая деятельность будет связана с другой работой.
В марте текущего года крупнейший банк страны возглавил Виктор Ананич, до его назначения должность председателя правления временно занимал зампред Александр Поливко.