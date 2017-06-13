С начала АТО на Донбассе погибли 38 военных медиков

Об этом передает пресс-служба министерства обороны Украины.

Он заявил, что за все время в районе проведения АТО погибли 38 военнослужащих-медиков, из них — 18 врачей и медицинских сестер, более 200 получили ранения.

«В канун профессионального праздника, который в Украине будут отмечать 18 июня, хочу отметить, что работа военных медиков — это всегда высокая ответственность и честь. Они самоотверженно работают в Вооруженных Силах Украины, день за днем, без праздников и выходных, круглосуточно, в любом уголке нашей страны, спасают от смерти украинских солдат и офицеров в районах боевых действий, оказывают помощь местному населению. Так они вносят свой вклад в борьбу народа Украины за свободу, независимость и свободное будущее наших детей», — сказал Лабунец.