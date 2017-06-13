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19:15 (мск), источник: Капитал

С начала АТО на Донбассе погибли 38 военных медиков

С начала антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 38 военных медиков, сообщил и.о. начальника Центрального военно-медицинского управления — начальник медицинской службы ВС Украины полковник медицинской службы Александр Лабунец.

Источник: Капитал

Об этом передает пресс-служба министерства обороны Украины.

Он заявил, что за все время в районе проведения АТО погибли 38 военнослужащих-медиков, из них — 18 врачей и медицинских сестер, более 200 получили ранения.

«В канун профессионального праздника, который в Украине будут отмечать 18 июня, хочу отметить, что работа военных медиков — это всегда высокая ответственность и честь. Они самоотверженно работают в Вооруженных Силах Украины, день за днем, без праздников и выходных, круглосуточно, в любом уголке нашей страны, спасают от смерти украинских солдат и офицеров в районах боевых действий, оказывают помощь местному населению. Так они вносят свой вклад в борьбу народа Украины за свободу, независимость и свободное будущее наших детей», — сказал Лабунец.

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