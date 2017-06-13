С начала АТО на Донбассе погибли 38 военных медиков
С начала антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 38 военных медиков, сообщил и.о. начальника Центрального
С начала антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 38 военных медиков, сообщил и.о. начальника Центрального
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Он заявил, что за все время в районе проведения АТО погибли 38
«В канун профессионального праздника, который в Украине будут отмечать 18 июня, хочу отметить, что работа военных медиков — это всегда высокая ответственность и честь. Они самоотверженно работают в Вооруженных Силах Украины, день за днем, без праздников и выходных, круглосуточно, в любом уголке нашей страны, спасают от смерти украинских солдат и офицеров в районах боевых действий, оказывают помощь местному населению. Так они вносят свой вклад в борьбу народа Украины за свободу, независимость и свободное будущее наших детей», — сказал Лабунец.