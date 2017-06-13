На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление

«В 15.57 (время совпадает с мск —ред.) 13.06.2017 года получена информация от ЧАЭС относительно задымления помещения № 509 блока № 3 ЧАЭС. В 16.00 задымление ликвидировано с помощью работников МЧС. Радиационное состояние помещений блока № 3 и площадки ЧАЭС без изменений», — говорится в сообщении госинспекции во вторник вечером.

Третий энергоблок был запущен в 1981 году, и в декабре 2000 года навсегда был остановлен по решению властей.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.