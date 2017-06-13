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19:44 (мск), источник: РИА Новости

На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщает о задымлении в одном из помещений третьего энергоблока на Чернобыльской АЭС, которое оперативно было ликвидировано.

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Звери в отчуждении

«В 15.57 (время совпадает с мск —ред.) 13.06.2017 года получена информация от ЧАЭС относительно задымления помещения № 509 блока № 3 ЧАЭС. В 16.00 задымление ликвидировано с помощью работников МЧС. Радиационное состояние помещений блока № 3 и площадки ЧАЭС без изменений», — говорится в сообщении госинспекции во вторник вечером.

Третий энергоблок был запущен в 1981 году, и в декабре 2000 года навсегда был остановлен по решению властей.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

Комментарии
7
Владимир Иванов
нормальная была машина,душевная. первая моя машина,купленная,кстати , в Запорожье, прямо на заводе.ди Питера доехал без проблем,да и потом только по мелочам.даже пожалел,что продал.
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perplexed perplexed
"Государственная инспекция ядерного регулирования"
дураки что ли... разве может государственная инспекция о таких вещах сообщать. Надо уходить в несознанку и всё отрицать. Нечего обывателя пугать.
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Владимир Пацак
Я с москвича 401 начинал.
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