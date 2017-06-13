На острове Ибица рядом с пляжем горит лес

​Отмечается, что пожар происходит рядом с муниципалитетом Сан-Антонио-Абад, где расположен известный пляж Порт-дес-Торрент.

В тушении участвуют четыре бригады пожарных, три самолета и три вертолета.

Газета Sun сообщает об эвакуации близлежащего пляжа. Радиостанция Cadena SER передает, что всего были эвакуированы 20 жилых домов, три ресторана и магазин сувениров.