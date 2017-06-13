На острове Ибица рядом с пляжем горит лес
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Лесной пожар начался рядом с одним из пляжей на испанском острове Ибица, сообщила местная служба по борьбе с лесными пожарами (Ibanat).
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Лесной пожар начался рядом с одним из пляжей на испанском острове Ибица, сообщила местная служба по борьбе с лесными пожарами (Ibanat).
Отмечается, что пожар происходит рядом с муниципалитетом
В тушении участвуют четыре бригады пожарных, три самолета и три вертолета.
Газета Sun сообщает об эвакуации близлежащего пляжа. Радиостанция Cadena SER передает, что всего были эвакуированы 20 жилых домов, три ресторана и магазин сувениров.