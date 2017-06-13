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20:48 (мск), источник: 112.ua

На третьем энергоблоке чернобыльской АЭС произошло задымление

В помещении третьего блока остановленной Чернобыльской АЭС произошло задымление. Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Задымление было ликвидировано в течение трех минут силами работников экстренных служб. Радиационное состояние помещений блока не изменилось.

Напомним, что 26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок ЧАЕС. Реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Трагедия считается крупнейшей катастрофой в мире за всю историю атомной энергетики.

Ранее сообщалось, что Минэкологии хочет летом запустить в Чернобыльской зоне первую солнечную электростанцию.

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