На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление

Задымление было ликвидировано в течение трех минут силами работников экстренных служб. Радиационное состояние помещений блока не изменилось.

Напомним, что 26 апреля 1986 года взорвался четвертый энергоблок ЧАЕС. Реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Трагедия считается крупнейшей катастрофой в мире за всю историю атомной энергетики.

Ранее сообщалось, что Минэкологии хочет летом запустить в Чернобыльской зоне первую солнечную электростанцию.