Главу ФБК арестовали на 10 суток за согласованную акцию 12 июня

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Согласно материалам дела, Рубанова задержали за неисполнение обязанностей организатора акции. В полиции посчитали, что он помешал проведению митинга и после неоднократных требований не позволил выступать тем, кто пришёл на него. Защита Рубанова пообещала обжаловать решение. «Вы все сами видели, мы предоставили исчерпывающие доказательства моей невиновности, — сказал Русской службе Би-би-си Рубанов после оглашения приговора. — Видимо, судья знала решение ещё вчера, и результат был предопределён». Ошибки в протоколе Судебное заседание несколько раз откладывалось: судья Мещанского суда Елена Каракешишева дважды возвращала документы из-за ошибок. Самому Рубанову после того, как его доставили в суд, пришлось возвращаться в ОВД для получения новой копии протокола.

В итоге в уже составленном на директора ФБК протоколе появились правки, которые, по словам адвокатов, судья за закрытыми дверьми обсуждала с сотрудниками органов внутренних дел. Защитники Рубанова на эти совещания не допускались.

В связи с этим в начале заседания руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов ходатайствовал об отводе судьи в связи с ее «личной заинтересованностью». Судья на это заявление ответила отказом. Адвокаты потребовали вызова в суд свидетелей, в том числе сотрудников полиции и главы департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова. Ходатайство было отклонено. В ходе процесса защитники обратили внимание, что в выданных им документах присутствовали противоречия. Так, в новой копии протокола, которую сторона Рубанова во вторник получила в ОВД, отсутствовала подпись напротив фамилии одного из свидетелей. В материалах, с которыми юристы с разрешения судьи ознакомились уже в зале заседания, эта подпись появилась.

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По словам адвоката Вероники Ждановой, которая присутствовала при составлении первого протокола 12 июня, изначально в документе вообще не говорилось о наличии каких-либо свидетелей. Судья во время процесса согласилась приобщить к делу видеозапись внесения исправлений в протокол, которые сотрудница полиции из ОВД Красносельский, куда 12 июня доставили Рубанова, сделала на лавочке прямо в коридоре суда. Позднее сотрудницу полиции, которая представилась Галиной Васильевной, вызвали для дачи показаний. Майор полиции, отвечая на вопросы судьи, объяснила ошибку с подписями тем, что сотрудница ОВД, стажёр, могла снять копию с протокола ещё до его исправления. При этом в разговоре с адвокатами она признала, что свидетели вносили подписи в протокол без присутствия Рубанова и копию последней версии документа директор ФБК не подписал. Кроме того, при вручении новых копий ему не разъяснялись права. Сотрудница полиции долго не могла четко сказать, когда и какие именно изменения она вносила в протокол. Кроме того, ей не удалось объяснить, почему в документе указано, что он составлялся около 14:30, при этом, согласно объяснениям одного из оперуполномоченных, в 14:30 Рубанова только задержали на Сахарова. После разговора с сотрудницей ОВД адвокат Вероника Полякова сначала попросила исключить протокол из материалов дела, а затем и вовсе потребовала прекратить производство. Судья, которая активно принимала участие в допросе сотрудницы полиции, сделать это отказалась. Задержание на Сахарова В присутствии судьи участники процесса отсмотрели записи задержания директора ФБК. Диск, переданный сотрудниками полиции, удалось посмотреть на судебном компьютере только без звука. К делу приобщили и запись, предоставленную адвокатами. На видео, которое воспроизвели уже со звуком, было заснято задержание Рубанова в то время как на сцене выступала адвокат Виолетта Волкова.

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Во время дачи пояснений директор ФБК объяснил, что, согласно согласованному мэрией порядку, шествие на Сахарова должно было начаться в 14:30, а митинг — только в 15:00. При этом выступления не известных ему людей на сцене начались раньше, а полицейские обеспечить согласованный порядок отказались. По словам Рубанова, все время, что он находился на проспекте Сахарова, он стоял возле звукоусиливающей аппаратуры и физически не мог помешать кому-либо подняться на сцену. Директор ФБК также обратил внимание, что он не смог выяснить, по чьему распоряжению на площадке установили сцену и звук. Иван Жданов в своём выступлении поблагодарил судью. По его словам, в ходе заседания действительно были исследованы все доказательства, а также допрошен сотрудник полиции. «Таких процессов мы не видели с 2008 года», — сказал юрист. На принятие решения у судьи ушло примерно два часа. Акции в День России 12 июня на проспекте Сахарова прошла акция, согласованная с властями Москвы. Директор ФБК был ее формальным организатором. Помимо протокола о неповиновении полиции на него составили протокол о нарушении порядка проведения митинга. Антикоррупционная акция, организованная сторонниками Алексея Навального, в ночь перед акцией была перенесена на Тверскую улицу. Своё решение организаторы объяснили тем, что власти помешали установить сцену и звуковую аппаратуру на площадке на Сахарова. Рубанов отметил, что ему неизвестно, откуда техника все же появилась на митинге. В итоге на несогласованную акцию на Тверской улице пришли около 5 тысяч протестующих, свыше 700 человек были задержаны. На проспекте Сахарова, по оценке полиции, собрались 1800 человек, в том числе противники столичной программы реновации. Некоторых из них также задержали.