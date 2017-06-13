Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Не подозревавшая о беременности женщина родила в супермаркете
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Поклонники утешают расстроенную Наталью Ионову - СМИ
Галкин о восстановлении жены после приступа
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал
Мотоцикл ехал по трассе без водителя (видео)
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
10В тени красоты
21:55 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Главу ФБК арестовали на 10 суток за согласованную акцию 12 июня

Мещанский суд Москвы арестовал Романа Рубанова, возглавляющего Фонд борьбы с коррупцией и проводившего 12 июня согласованную с властями акцию на проспекте Сахарова, на 10 суток, признав его виновным в неповиновении полиции, передаёт корреспондент русской службы Би-би-си из зала суда.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Согласно материалам дела, Рубанова задержали за неисполнение обязанностей организатора акции. В полиции посчитали, что он помешал проведению митинга и после неоднократных требований не позволил выступать тем, кто пришёл на него. Защита Рубанова пообещала обжаловать решение.

«Вы все сами видели, мы предоставили исчерпывающие доказательства моей невиновности, — сказал Русской службе Би-би-си Рубанов после оглашения приговора. — Видимо, судья знала решение ещё вчера, и результат был предопределён».

Ошибки в протоколе

Судебное заседание несколько раз откладывалось: судья Мещанского суда Елена Каракешишева дважды возвращала документы из-за ошибок. Самому Рубанову после того, как его доставили в суд, пришлось возвращаться в ОВД для получения новой копии протокола.

В итоге в уже составленном на директора ФБК протоколе появились правки, которые, по словам адвокатов, судья за закрытыми дверьми обсуждала с сотрудниками органов внутренних дел. Защитники Рубанова на эти совещания не допускались.

В связи с этим в начале заседания руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов ходатайствовал об отводе судьи в связи с ее «личной заинтересованностью». Судья на это заявление ответила отказом.

Адвокаты потребовали вызова в суд свидетелей, в том числе сотрудников полиции и главы департамента региональной безопасности Москвы Владимира Черникова. Ходатайство было отклонено.

В ходе процесса защитники обратили внимание, что в выданных им документах присутствовали противоречия. Так, в новой копии протокола, которую сторона Рубанова во вторник получила в ОВД, отсутствовала подпись напротив фамилии одного из свидетелей. В материалах, с которыми юристы с разрешения судьи ознакомились уже в зале заседания, эта подпись появилась.

Читайте также
Навальный попросил передать ему в спецприемник книги Уэлша и газеты

По словам адвоката Вероники Ждановой, которая присутствовала при составлении первого протокола 12 июня, изначально в документе вообще не говорилось о наличии каких-либо свидетелей.

Судья во время процесса согласилась приобщить к делу видеозапись внесения исправлений в протокол, которые сотрудница полиции из ОВД Красносельский, куда 12 июня доставили Рубанова, сделала на лавочке прямо в коридоре суда. Позднее сотрудницу полиции, которая представилась Галиной Васильевной, вызвали для дачи показаний.

Майор полиции, отвечая на вопросы судьи, объяснила ошибку с подписями тем, что сотрудница ОВД, стажёр, могла снять копию с протокола ещё до его исправления. При этом в разговоре с адвокатами она признала, что свидетели вносили подписи в протокол без присутствия Рубанова и копию последней версии документа директор ФБК не подписал. Кроме того, при вручении новых копий ему не разъяснялись права.

Сотрудница полиции долго не могла четко сказать, когда и какие именно изменения она вносила в протокол. Кроме того, ей не удалось объяснить, почему в документе указано, что он составлялся около 14:30, при этом, согласно объяснениям одного из оперуполномоченных, в 14:30 Рубанова только задержали на Сахарова.

После разговора с сотрудницей ОВД адвокат Вероника Полякова сначала попросила исключить протокол из материалов дела, а затем и вовсе потребовала прекратить производство. Судья, которая активно принимала участие в допросе сотрудницы полиции, сделать это отказалась.

Задержание на Сахарова

В присутствии судьи участники процесса отсмотрели записи задержания директора ФБК. Диск, переданный сотрудниками полиции, удалось посмотреть на судебном компьютере только без звука. К делу приобщили и запись, предоставленную адвокатами. На видео, которое воспроизвели уже со звуком, было заснято задержание Рубанова в то время как на сцене выступала адвокат Виолетта Волкова.

Читайте также
В России завели второе уголовное дело после митингов 12 июня

Во время дачи пояснений директор ФБК объяснил, что, согласно согласованному мэрией порядку, шествие на Сахарова должно было начаться в 14:30, а митинг — только в 15:00. При этом выступления не известных ему людей на сцене начались раньше, а полицейские обеспечить согласованный порядок отказались.

По словам Рубанова, все время, что он находился на проспекте Сахарова, он стоял возле звукоусиливающей аппаратуры и физически не мог помешать кому-либо подняться на сцену. Директор ФБК также обратил внимание, что он не смог выяснить, по чьему распоряжению на площадке установили сцену и звук.

Иван Жданов в своём выступлении поблагодарил судью. По его словам, в ходе заседания действительно были исследованы все доказательства, а также допрошен сотрудник полиции. «Таких процессов мы не видели с 2008 года», — сказал юрист.

На принятие решения у судьи ушло примерно два часа.

Акции в День России

12 июня на проспекте Сахарова прошла акция, согласованная с властями Москвы. Директор ФБК был ее формальным организатором. Помимо протокола о неповиновении полиции на него составили протокол о нарушении порядка проведения митинга.

Антикоррупционная акция, организованная сторонниками Алексея Навального, в ночь перед акцией была перенесена на Тверскую улицу. Своё решение организаторы объяснили тем, что власти помешали установить сцену и звуковую аппаратуру на площадке на Сахарова. Рубанов отметил, что ему неизвестно, откуда техника все же появилась на митинге.

В итоге на несогласованную акцию на Тверской улице пришли около 5 тысяч протестующих, свыше 700 человек были задержаны. На проспекте Сахарова, по оценке полиции, собрались 1800 человек, в том числе противники столичной программы реновации. Некоторых из них также задержали.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
12
Михаил Решетников
Очевидно, что режим боится Навального. Это говорит о его слабости и скорой кончине
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Михаил Решетников
СССР вышел с поднятыми руками и сказал "сдаемси". Скоро и РФ выйдет и скажет "понять и простить".
Ничему этих людей жизнь не учит
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Vesta *
.. я вас услышала. Нет, никогда не крала при высоких должностях, взяток не брала. Честна.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Можно ли накопать арсенал оружия в подмосковном лесу?
Кремль прокомментировал участие людей в несогласованных акциях
Премьер Британии анонсировала начало переговоров по Brexit
США могут ограничить срок финансирования российским банкам
Катар закрывает гелиевые заводы на фоне конфликта с соседями
Госдеп не комментирует заявление Дурова о попытке подкупа
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление
Спорт
Роналду — пятый среди самых высокооплачиваемых знаменитостей С июня 2016 года он заработал 93 миллиона долларов
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
В Петербурге вновь упали цены на новостройки
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
В Петербурге подешевели квартиры в аренду
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь