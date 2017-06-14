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10:21 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Дело в отношении гендиректора «Кингкоула» направлено в суд

Почти 750 тысяч рублей направили сотрудникам предприятий «Кингкоул» в счет погашения задолженности по зарплате.

По информации донского правительства, деньги получат работники компаний «ГуковТелеком», «ГуковИнформ» и «Горный проходчик».

Всего региональная корпорация развития уже выплатила сотрудникам «Кингкоула» 275 миллионов рублей.

Тем временем, дело в отношении генерального директора предприятия Владимира Пожидаева направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

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