Дело в отношении гендиректора «Кингкоула» направлено в суд
Почти 750 тысяч рублей направили сотрудникам предприятий «Кингкоул» в счет погашения задолженности по зарплате.
Почти 750 тысяч рублей направили сотрудникам предприятий «Кингкоул» в счет погашения задолженности по зарплате.
По информации донского правительства, деньги получат работники компаний «ГуковТелеком», «ГуковИнформ» и «Горный проходчик».
Всего региональная корпорация развития уже выплатила сотрудникам «Кингкоула» 275 миллионов рублей.
Тем временем, дело в отношении генерального директора предприятия Владимира Пожидаева направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила