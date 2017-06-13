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22:07 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Четвертый день поисков пропавшего на Урале мальчика не принес результатов

Следы обнаружены в пяти километрах от палатки, в которой остановились родители ребенка.

Четвертый день поисков пропавшего около Рефтинского водохранилища четырехлетнего мальчика Димы Пескова не принес результатов, сообщает 13 июня корреспондент «АиФ-Урал».

Спасатели обнаружили следы ребенка в нескольких местах. Около Журавлевского болота, что примерно в четырех километрах от палатки, где остановились родители мальчика, а также у реки Роговая, которая протекает еще дальше. На месте в течение всего дня работали кинологи. Пока подтверждения информации, что все следы принадлежат именно пропавшему мальчику, нет.

Координаторы поискового отряда «Лиза Алерт» каждый день подключают к поискам все новых волонтеров. На завтра в соцсетях формируются очередные группы людей, которые поедут к водохранилищу из разных уголков области. Люди объединяются и готовы подвозить друг друга к месту. Те кто не может поехать готовы предоставить поисковикам перчатки, воду, мешки.

Ребенок пропал в минувшие выходные. Родители вместе с мальчиком приехали на водохранилище отдохнуть и порыбачить. Они переночевали в палатке, а утром отец вместе с Димой пошел в лес за дровами. Пройдя около сотни метров, ребенок попросился к маме, и отец отпустил его. Мальчик направился в сторону палатки и потерялся.

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