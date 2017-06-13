Число погибших на Донбассе достигло 10 090 человек, — ООН
С начала конфликта на Донбассе в середине апреля 2014 года и до 15 мая 2017 года не менее 10 090 человек, включая 2777 гражданских лиц, были убиты и 23 966 получили ранения.
С начала конфликта на Донбассе в середине апреля 2014 года и до 15 мая 2017 года не менее 10 090 человек, включая 2777 гражданских лиц, были убиты и 23 966 получили ранения.
Приведенная цифра включает как погибших сепаратистов, так и украинских военных, мирных жителей и 298 жертв катастрофы малайзийского «Боинга», сбитого над Донбассом, говорится в новом 18-том докладе ООН о ситуации с правами человека в Украине.
Доклад охватывает период с 16 февраля по 15 мая 2017 года, в течение которого Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) задокументировала 36 смертей и 157 ранений среди гражданского населения в результате конфликта. Это на 48 процентов больше, чем в предыдущем отчетном периоде с 16 ноября 2016 по 15 февраля 2017 года.
В предыдущем, 17-м, докладе говорилось, что с середины апреля 2014 года и до 15 февраля 2017 года в результате конфликта на Донбассе были убиты 9900 человек и ранено 23246.
Напомним, в период с 16 февраля по 15 мая этого года на Донбассе погибли 36 мирных жителей, еще 157 — получили ранения, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Также Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине фиксирует незаконные задержания людей с обеих сторон конфликта на Донбассе, в ОРДЛО миссия не имеет доступа к задержанным.