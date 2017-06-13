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23:35 (мск), источник: Интерфакс

Задержанную на митинге петербургскую журналистку арестовали на десять суток

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU — Фрунзенский районный суд Петербурга во вторник арестовал на десять суток сотрудницу журнала «Собака.ру» Ксению Морозову, задержанную на несанкционированной акции протеста 12 июня.

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Как сообщила «Интерфаксу» Морозова, она была задержана на акции за неповиновение требованиям сотрудников полиции, при этом имея при себе пресс-карту.

«Состав моего преступления заключается в том, что я находилась на Марсовом поле и не повиновалась сотрудникам полиции, которые приказали нам покинуть Марсово. Я молча стояла в толпе, нас взяли в кольцо и доставили в отделение», — уточнила она.

Суд оштрафовал журналистку на 12 тыс. рублей и арестовал на 10 суток. Морозова не намерена обжаловать решение суда.

По данным пресс-службы Санкт-Петербургского городского суда, во вторник в районные суды поступили материалы в отношении нескольких сотен человек, задержанных на Марсовом поле 12 июня. Рассмотрение дел продолжается, большинству активистов назначают наказание в виде штрафов от 5 до 10 тыс. рублей и административных арестов.

Ранее Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области выразил обеспокоенность в связи с тем, что в ходе протестной акции 12 июня полиция задерживала сотрудников СМИ, имеющих при себе пресс-карты. Члены союза требовали освободить Морозову.

«Хотим напомнить, что сотрудники полиции нарушают обещания и договоренности, достигнутые на встрече, состоявшейся в Доме журналиста менее месяца назад, когда заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Санкт-Петербурга и Ленинградской области Виктор Подколзин подтвердил, что для работы на массовых мероприятиях достаточно пресс-карты», — отмечается в тексте заявления.

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