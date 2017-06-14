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00:23 (мск), источник: БЕЛТА

Участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве

О трагической гибели участницы шестой и седьмой «Битвы экстрасенсов» сообщил ряд информагентств.

Источник: БЕЛТА

ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета сообщает, что видимых следов ранений или борьбы на теле девушки не обнаружено.

Предположительно, Илона Новоселова погибла, выпав из окна шестого этажа дома, расположенного на Шоссе Энтузиастов. Она была обнаружена с многочисленными травмами, характерными для падения с большой высоты.

В СМИ высказываются предположения о том, что 30-летняя девушка могла поссориться с молодым человеком и попугать его, однако не удержалась и соскользнула вниз.

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