Участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве

ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета сообщает, что видимых следов ранений или борьбы на теле девушки не обнаружено.

Предположительно, Илона Новоселова погибла, выпав из окна шестого этажа дома, расположенного на Шоссе Энтузиастов. Она была обнаружена с многочисленными травмами, характерными для падения с большой высоты.

В СМИ высказываются предположения о том, что 30-летняя девушка могла поссориться с молодым человеком и попугать его, однако не удержалась и соскользнула вниз.