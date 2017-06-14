Председатель КГБ рассказал о расследовании дела «Белого легиона»
Задержание в марте членов организации Белый легион наделало в обществе немало шума, породив вопросы и домыслы. Каковы цели этой структуры с претенциозным названием, сколько в ней
Задержание в марте членов организации Белый легион наделало в обществе немало шума, породив вопросы и домыслы. Каковы цели этой структуры с претенциозным названием, сколько в ней
Валерий Вакульчик был лаконичен: Следствие объективно разбирается в деле… Принимаются все меры для того, чтобы полно, всесторонне исследовать обстоятельства. Понять сдержанность профессионала нетрудно. Валерий Вакульчик не спешит, как он выразился, даже ставить на
Главный вывод, который можно сделать из лаконичных ответов председателя КГБ: анализируется не политическая деятельность членов Белого легиона, но именно риск экстремизма. При этом не столь важно, речь идет об этой или
Валерий Вакульчик поделился с журналистами и такими цифрами: В этом году Комитетом госбезопасности задержаны восемь террористов, в прошлом году — 17, в позапрошлом — 21. Это лица, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности, которые находились в международном розыске, которые были в Сирии. Один из них приехал из Германии… Мы не можем допустить, чтобы у нас в стране были такие происшествия, гибель людей, которые происходят в некоторых других странах. Мы должны очень серьезно к этому относиться.
Валерий Вакульчик подтвердил, что дело о попытке прорыва на джипе через