Председатель КГБ рассказал о расследовании дела «Белого легиона»

Валерий Вакульчик был лаконичен: Следствие объективно разбирается в деле… Принимаются все меры для того, чтобы полно, всесторонне исследовать обстоятельства. Понять сдержанность профессионала нетрудно. Валерий Вакульчик не спешит, как он выразился, даже ставить на кого-то клеймо главного. Роль каждого из фигурантов и их вину определит только суд. Что, возможно, выглядит очевидным сейчас, позже может оказаться недоказуемым или наоборот. Пока же известно, что из ранее задержанных членов организации в СИЗО КГБ и МВД остаются 14 человек. Часть отпущена на свободу под подписку о невыезде и неразглашении, с некоторых обвинения сняты.

Главный вывод, который можно сделать из лаконичных ответов председателя КГБ: анализируется не политическая деятельность членов Белого легиона, но именно риск экстремизма. При этом не столь важно, речь идет об этой или какой-то иной структуре. Принципиально, что с точки зрения правовой квалификации налицо организованность и вооруженность.

Валерий Вакульчик поделился с журналистами и такими цифрами: В этом году Комитетом госбезопасности задержаны восемь террористов, в прошлом году — 17, в позапрошлом — 21. Это лица, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности, которые находились в международном розыске, которые были в Сирии. Один из них приехал из Германии… Мы не можем допустить, чтобы у нас в стране были такие происшествия, гибель людей, которые происходят в некоторых других странах. Мы должны очень серьезно к этому относиться.