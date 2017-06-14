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00:16 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Председатель КГБ рассказал о расследовании дела «Белого легиона»

Задержание в марте членов организации Белый легион наделало в обществе немало шума, породив вопросы и домыслы. Каковы цели этой структуры с претенциозным названием, сколько в ней членов-легионеров и чего от них ждать? Неудивительно, что вчера после пленарного заседания в Парламенте журналисты попросили председателя КГБ рассказать о ходе расследования резонансного дела.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Валерий Вакульчик был лаконичен: Следствие объективно разбирается в деле… Принимаются все меры для того, чтобы полно, всесторонне исследовать обстоятельства. Понять сдержанность профессионала нетрудно. Валерий Вакульчик не спешит, как он выразился, даже ставить на кого-то клеймо главного. Роль каждого из фигурантов и их вину определит только суд. Что, возможно, выглядит очевидным сейчас, позже может оказаться недоказуемым или наоборот. Пока же известно, что из ранее задержанных членов организации в СИЗО КГБ и МВД остаются 14 человек. Часть отпущена на свободу под подписку о невыезде и неразглашении, с некоторых обвинения сняты.

Главный вывод, который можно сделать из лаконичных ответов председателя КГБ: анализируется не политическая деятельность членов Белого легиона, но именно риск экстремизма. При этом не столь важно, речь идет об этой или какой-то иной структуре. Принципиально, что с точки зрения правовой квалификации налицо организованность и вооруженность.

Валерий Вакульчик поделился с журналистами и такими цифрами: В этом году Комитетом госбезопасности задержаны восемь террористов, в прошлом году — 17, в позапрошлом — 21. Это лица, которые причастны к террористической и экстремистской деятельности, которые находились в международном розыске, которые были в Сирии. Один из них приехал из Германии… Мы не можем допустить, чтобы у нас в стране были такие происшествия, гибель людей, которые происходят в некоторых других странах. Мы должны очень серьезно к этому относиться.

Валерий Вакульчик подтвердил, что дело о попытке прорыва на джипе через белорусско-украинскую границу тоже находится в стадии следствия.

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