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07:07 (мск), источник: Tengrinews

Задержание бизнесмена Токмади стало для его подчиненных шоком

Стекольный завод «КазСтройСтекло», принадлежащий задержанному спецслужбами известному алматинскому бизнесмену Муратхану Токмади, работает в обычном режиме.

Источник: Tengrinews

На крупнейшем предприятии страны, которое расположено в Астане и Алматы, телеканалу КТК заявили, что задержание первого руководителя никак не повлияло на трудовой процесс.

«Наблюдаются волнения со стороны наших заказчиков, наших поставщиков, все задают вопрос, будет ли в дальнейшем работать завод. На сегодняшний день я хочу сказать, что работа завода не остановлена», — сообщила журналистам директор ТОО «КСС Астана» Людмила Шепелева.

«Все работают у нас в обычном режиме. Работают все. Заказы идут, люди идут. Заказчики приезжают, приходили. Объясняем, такое, получается, получилось, но заказы мы выполняем. В полном объеме отправляем заказы. Люди, которые здесь работают, они не верят в это все. Поэтому они смело работают», — заявил начальник службы безопасности ТОО «Казстройстекло» Серик Борибаев.

Стекольный завод «КазСтройСтекло» принимал участие в ряде масштабных проектов. В частности, в строительстве казахстанского павильона на ЭКСПО-2017, бизнес-центра «Нурлы Тау» и десятках других зданий по всей республике.

«Но что будет дальше, сказать точно никто не может. Обыск на одном из крупнейших заводов страны, а после задержание его владельца стали для подчиненных Токмади настоящим шоком», — говорится в сюжете телеканала.

Напомним, сотрудники КНБ, МВД РК и прокуратуры провели в Алматы спецоперацию по обезвреживанию организованной преступной группировки «Депутатский корпус».

По данным силовиков, руководил ОПГ бизнесмен Муратхан Токмади. За 50-летним уроженцем Семипалатинской области, которого в криминальных кругах называли «Мурка», спецслужбы вели слежку несколько лет. По версии следствия, группировка Токмади занималась рэкетом и запугивала бизнесменов. А сам лидер попадал в поле зрения полицейских еще в конце 90-х, но почему-то так и остался безнаказанным.

По данным Viplisting.biz, Муратхан Токмади — председатель правления Национальной Ассоциации энергосбережения и энергоэффективных технологий, генеральный директор компании «КазСтройСтекло», член президиума «Союза «Атамекен». В декабре 2016 года телеканал 24.kz показал про Токмади сюжет, в котором говорилось, что предприниматель имеет ряд государственных наград за вклад в развитие экономики страны.

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