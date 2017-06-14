Организатору прыжков с опор линий электропередач в Хабаровском крае грозит реальный срок

Хабаровск, 14 июня, AmurMedia.

В Хабаровском крае фиксируются случаи предоставления услуг населению по прыжкам с веревкой с высоких объектов (роупджампинг). Зачастую недобросовестные предприниматели и частные лица размещают объявления с предложением совершить прыжок с опор линий электропередач, высотных труб и строений. Некоторые приглашают поучаствовать в опасных прыжках не только взрослых, но и несовершеннолетних. За свои услуги организаторы берут деньги с участников мероприятий, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

В настоящее время Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ, в отношении мужчины, который разместил на странице социальной сети Интернета объявление о формировании группы для осуществления прыжков с опоры линий электропередач, высота которой свыше 100 метров. Стоимость одного прыжка составляла 2,5 тысячи рублей. В ноябре 2016 года в районе острова Заячий под руководством фигуранта уголовного дела шесть человек совершили прыжки с опоры линии электропередач. Необходимо отметить, что во время проведения мероприятия участники рисковали не только своим здоровьем, но и жизнью, так как могли получить удар током от электрической дуги, возникающей в воздухе между электроустановкой и телом человека.

Кроме того, в результате таких действий могли быть приведены в негодное для эксплуатации состояние объекты жизнеобеспечения (энергетики, электросвязи), и как следствие пострадало бы значительное количество жителей края.

Следственное управление обращает внимание предпринимателей, оказывающих услуги в сфере экстремальных видов спорта, на неукоснительное соблюдение требований безопасности при оказании услуг населению. Каждый организатор подобных мероприятий должен помнить, что за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ. За совершение данного преступления предусмотрено несколько видов наказания, в том числе лишение свободы на срок до 10 лет.

Также следственное управление просит граждан не участвовать в сомнительных мероприятиях по экстремальным видам спорта, не убедившись в их безопасности.