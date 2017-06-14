Огромный алабай загрыз 9-летнего ребенка в Приморье

Владивосток, 14 июня, PrimaMedia.

Собака породы алабай насмерть загрызла 9-летнего ребенка в селе Сергеевка Партизанского района Приморья. Как рассказала ИА PrimaMedia старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская, ребенок полез через забор во двор, где живет его приятель, но животное расценило это как посягательство.

— Мальчик пришел в гости к своему другу, чтобы позвать его гулять. Друг попросил его подождать за территорией, но ребенок не хотел ждать и полез через забор во двор, где на цепи сидела собака. Увидев ребенка, алабай сорвался с цепи и бросился на мальчика. От полученных травм ребенок скончался. Вышедшая на крыльцо бабушка ничего не смогла сделать. Приехавшей полиции оставалось только застрелить собаку, — рассказала Римская.

По ее словам, погибший ребенок не был деревенским. Они приехал на отдых к своей бабушке. Возможно, он просто не представлял, что такое цепная собака.

— По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, — сказала Римская.