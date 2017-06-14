Ночной пожар на Первой речке уничтожил два автомобиля

Владивосток, 14 июня, PrimaMedia.

Два автомобиля уничтожил ночной пожар сегодня, 14 июня, во Владивостоке в районе Первой речки. Одна иномарка выгорела дотла, второй повезло чуть больше — пострадал моторный отсек, сообщил ИА PrimaMedia читатель.

Возгорание произошло рядом с жилыми домами по Амурской улице этой ночью. По словам местной жительницы, ставшей очевидицей пожара, соседский Nissan Cube заполыхал около 04.00. Пожарные прибыли на место быстро и оперативно потушили пламя. Однако другим нерасторопным владельцам стоящей рядом Honda повезло меньше — у машины практически полностью выгорел моторный отсек.

— Мой автомобиль стоял рядом с полностью сгоревшим. Сработала сигнализация, я вовремя успела выбежать из дома и перепарковать его. Владелец Nissan вышел на улицу сразу после случившегося, а владельцы той, что сгорела наполовину, похоже, увидели это только утром, — рассказывает очевидица.

Девушка отмечает, что район у них тихий, автомобили раньше не поджигали:

— На борьбу за парковочные места, как предположили в соцсетях, это не похоже — рядом с нашим домом две стоянки, и они никогда не пустуют.