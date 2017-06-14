Трехлетняя девочка пропала недалеко от Хабаровска

Накануне, 13 июня, около 18:30 трехлетняя девочка ушла из дома и не вернулась. Надя П. пропала недалеко от Хабаровска — в районе села Соцгородок Еврейской автономии. Родители обратились за помощью в полицию. Около 20:00 к поискам подключились и волонтеры. Сейчас розыск ребенка продолжается, сообщает портал «Губерния».

Ночью полицейские, волонтеры СПО «Амур-поиск» и местные жители искали девочку в лесу и по береговой линии рядом с селом.

«Пока ясно, что ребенок ушел из дома сам. Есть вероятность, что Надя гуляла допоздна и могла заблудиться с наступлением ночи. Сейчас мы планируем пройти по лесу около 20 километров от села в сторону Хабаровска», — рассказал один из добровольцев Евгений.

Волосы у Нади светлые, одета она была в розовую кофту и серые штаны, обута в красные тапочки. Родители рассказали, что ребенок очень плохо разговаривает.