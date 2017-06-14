В США мужчину отправили в тюрьму за то, что разрешил дочери выпить водку

По данным полиции, родители купили крепкий алкогольный напиток на 13-й день рождения дочери, на котором была ее 15-летняя подруга. После употребления 17 рюмок водки девочка была госпитализирована.

Как отмечает агентство, полиция прибыла на место происшествия после того, как девочке стало плохо и она потеряла сознание. Как сообщили в полиции, родители девочки сбежали с места инцидента.

Обвиняемый Чарльз Янгер был приговорен в понедельник, он также ранее признал в свою вину в том, что подверг жизнь ребенка опасности. Отмечается, что в ходе заседания в суде он заявил, что его дети значат для него «все».

Мать девочки Мишель Эдвардс также признала свою вину, она была приговорена к 23 месяцам заключения на прошлой неделе.