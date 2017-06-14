Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киев начал бой за небо Крыма
Почему завидовать полезно
Стало известно о состоянии госпитализированного Расторгуева
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
«Великая страна». Впечатляющие рекорды РоссииВсе самое высокое, глубокое и длинное - в статье-напоминании о величине и величии РФ
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Арабские СМИ узнали, какое вооружение Россия испытывает в Сирии
СМИ: Самбурская поделилась весьма откровенным фото
Мама Жанны Фриске написала письмо дочери
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
Поклонники утешают расстроенную Наталью Ионову - СМИ
Галкин о восстановлении жены после приступа
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
12Акции протеста 12 июня
04:08 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Братске задержан водитель, причастный к ДТП с детской коляской — МВД

Полицейские продолжают проверку по факту аварии с младенцем.

В Братске полицейские установили и задержали водителя, который предположительно сбил детскую коляску с младенцем. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла утром в минувшее воскресенье напротив дома № 19 по улице Кирова. По словам родителей, неизвестный автомобилист, выезжая из двора, допустил столкновение с детской коляской с их ребенком. Пострадавшему младенцу понадобилась помощь медиков. Водитель покинул место ДТП. Из-за этого полиция объявила его в розыск.

Во время проверки полиция опросила несколько десятков возможных свидетелй и очевидцев происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». В результате им удалось установить предполагаемого виновника аварии с ребенком. Им оказался 31-летний братчанин, который управлял «Тойотой» Камри.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. Сейчас правоохранители проводят всестороннюю проверку по факту инцидента, и просит откликнуться очевидцев и позвонить по телефонам в Братске: 8 (3953) 44−22−44, 44−22−49 или 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Беспечность приводит к раку. Почему многие пациенты запускают болезнь?
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В правительстве предлагают меры по стимулированию рождаемости
США обсуждают с Россией условия возвращения ей дипсобственности
Катар закрывает гелиевые заводы на фоне конфликта с соседями
Главу ФБК арестовали на 10 суток за согласованную акцию 12 июня
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Купить квартиру в Москве стало проще
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь