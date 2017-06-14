В Братске задержан водитель, причастный к ДТП с детской коляской — МВД

В Братске полицейские установили и задержали водителя, который предположительно сбил детскую коляску с младенцем. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла утром в минувшее воскресенье напротив дома № 19 по улице Кирова. По словам родителей, неизвестный автомобилист, выезжая из двора, допустил столкновение с детской коляской с их ребенком. Пострадавшему младенцу понадобилась помощь медиков. Водитель покинул место ДТП. Из-за этого полиция объявила его в розыск.

Во время проверки полиция опросила несколько десятков возможных свидетелй и очевидцев происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». В результате им удалось установить предполагаемого виновника аварии с ребенком. Им оказался 31-летний братчанин, который управлял «Тойотой» Камри.