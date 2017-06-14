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05:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Норильске водителя КамАЗа осудили за наезд на рабочего

Мужчину приговорили к 1 году и 2 месяцам ограничения свободы.

В Норильске осудили рабочего, который на КамАЗе наехал на мужчину и задавил его задними колесами. Его приговорили к 1 году и 2 месяцам ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Инцидент произошел 5 декабря 2016 года. В тот день мужчина на грузовике работал на территории полигона бытовых отходов. Он начал сдавать назад и наехал на рабочего. От полученных травм пострадавший скончался на месте. На виновника ДТП завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».

«Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступления и с учетом данных о личности подсудимого назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 2 месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

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