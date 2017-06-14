Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Инсульт ведет к алкоголизму
Путин рассказал о разногласиях с зятьями и об отношениях в семье
Суррогатная мать родила Криштиану Роналду близнецов
Внучка Алисы Фрейндлих готовится к свадьбе (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: Саудиты разбушевались - сначала Катар, потом Россия
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Выгодно ли покупать квартиру летом
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
«В Европу езжай и там мойся»: украинцы о безвизе
Украину предупреждают об отмене безвиза с ЕС– СМИ
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
Поклонники утешают расстроенную Наталью Ионову - СМИ
Галкин о восстановлении жены после приступа
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Теракт в Лондоне
15Happy Birthday, Mr. President
05:11 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярские погорельцы получат материальную помощь из федерального бюджета

Погорельцы из Красноярского края получат выплаты из федерального бюджета. Из Москвы уже пришёл первый транш — 20 миллионов рублей. Матпомощь предусматривает по 110 тысяч на человека.

Источник: Вести - Красноярск

Погорельцы из Красноярского края получат выплаты из федерального бюджета. Из Москвы уже пришёл первый транш — 20 миллионов рублей. Матпомощь предусматривает по 110 тысяч на человека.

Напомним, 24 мая в регионе выгорело несколько десятков домов в посёлке Стрелка и в городах Канск, Лесосибирск, а также в Нижнеингашском и Бирилюсском районах.

Первыми деньги получат 186 пострадавших из Канска и посёлка Стрелка. Центр социальных выплат Красноярского края уже сегодня начал перечислять средства. Всего такая поддержка рассчитана на 600 человек. И 20 миллионов — это только 30% всей помощи от Москвы. Остальные деньги придут в ближайшее время.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Бойня в Кратове: первые фото стрелка и его предсмертная записка
Собака догнала и остановила машину, сбившую ее хозяйку. Видео
Бойня в Кратове: первые фото стрелка и его предсмертная записка
Путин высказался о нарушении ядерного баланса в мире
В правительстве предлагают меры по стимулированию рождаемости
США обсуждают с Россией условия возвращения ей дипсобственности
Посол ОАЭ предложил Вашингтону инструмент давления на Катар
В Лондоне охвачен огнем высотный жилой дом
Госдеп объяснился по поводу ситуации с Днем России
СМИ: за помехи «скорой» на дороге будут сажать в тюрьму
Спорт
Французы вдесятером вырвали победу в матче с англичанами Сборная Франции по футболу победила команду Англии в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже
Авто
Новый кроссовер Hyundai: такого дизайна никто не ожидал Паркетнику Hyundai Kona предстоит вторгнуться на территорию, где ранее успели обосноваться Jeep Cherokee и Nissan Juke
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Собчак и Виторган, Лядова и Вдовиченков на фестивале «Кинотавр» Кинофестиваль в Сочи приближается к своей кульминации — смотрите обзор главных премьер в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Купить квартиру в Москве стало проще
Ставки по ипотеке снизятся до 6-7% к 2019 году
Россиянам позволят снизить плату за «коммуналку»
Леди
Как выглядят и как живут жены главных российских олигархов Положение этих современных Золушек и девушек из богатых семей многим кажется завидным
Дети
Снимки сына Елены Ваенги произвели настоящий фурор Певица перестала скрывать четырехлетнего Ивана.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь