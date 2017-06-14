Красноярские погорельцы получат материальную помощь из федерального бюджета

Погорельцы из Красноярского края получат выплаты из федерального бюджета. Из Москвы уже пришёл первый транш — 20 миллионов рублей. Матпомощь предусматривает по 110 тысяч на человека.



Напомним, 24 мая в регионе выгорело несколько десятков домов в посёлке Стрелка и в городах Канск, Лесосибирск, а также в Нижнеингашском и Бирилюсском районах.



Первыми деньги получат 186 пострадавших из Канска и посёлка Стрелка. Центр социальных выплат Красноярского края уже сегодня начал перечислять средства. Всего такая поддержка рассчитана на 600 человек. И 20 миллионов — это только 30% всей помощи от Москвы. Остальные деньги придут в ближайшее время.

